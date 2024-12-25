У Дніпрі через ранкову атаку пошкоджено школи, дитсадки та лікарню – голова ОВА

Через ворожий обстріл також пошкоджені будинки та авто

Наслідки атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Через ранкову атаку на Дніпро пошкоджені дитячі садочки та школи, а також приватні будинки. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За уточненими даними, через ворожий обстріл у місті пошкоджені спортивний об'єкт, адмінбудівля, майже 20 приватних будинків та 25 багатоквартирних, три господарські споруди та авто.

Окрім цього, пошкоджені шість шкіл, сім садочків і медичний заклад.

Мер Дніпра Борис Філатов додав, що пошкоджену лікарню змушені евакуювати. В ній перебуває більше сотні пацієнтів.

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