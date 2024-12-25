У Харкові лунають вибухи: окупанти завдали щонайменше сім ударів

За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване в Салтівському районі

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Рано-вранці в середу, 25 грудня, окупанти завдають масованого удару по Харкову. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 06:04 глава ОВА заявив, що росіяни б’ють по Харкову та району.

За його словами, армія РФ завдала щонайменше сім ударів. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється, додав Синєгубов.

За попередніми даними, одне з влучань зафіксоване в Салтівському районі Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста. Він закликав перебувати у безпечних місцях.

ДОПОВНЕНО О 06:37. Синєгубов заявив, що після російських ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Поранення отримав 39-річний цивільний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували його, додав він.

ДОПОВНЕНО О 06:43. Терехов повідомив, що ще двоє постраждалих у тяжкому стані у тому ж Салтівському районі. Таким чином кількість травмованих зросла до трьох.

ДОПОВНЕНО О 06:54. Синєгубов уточнив, що відомо про двох поранених чоловіків. Постраждалі отримали осколкові травми, їх доставили до лікарні.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Терехов повідомив, що є влучання в Київському районі. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Мер Харкова заявив, що у Немишлянському районі є влучання в приватний будинок. Постраждала одна людина.

ДОПОВНЕНО О 08:25. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилась до шести. Є влучання в трьох районах – Салтівському, Київському та Немишлянському.

19 грудня 2024 року окупанти вдарили по Шевченковому Куп'янського району, унаслідок чого загинули троє людей.

20 грудня у Харкові російський дрон влучив у житловий будинок у Салтівському районі – постраждали четверо людей, зокрема дитина.