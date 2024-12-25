В Харькове раздаются взрывы: оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов

По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Ранним утром в среду, 25 декабря, оккупанты наносят массированный удар по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В 06:04 глава ОВА заявил, что россияне бьют по Харькову и району.

По его словам, армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается, добавил Синегубов.

По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано в Салтовском районе Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что город находится под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремела серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Он призвал находиться в безопасных местах.

ДОПОЛНЕНО В 06:37. Синегубов заявил, что после российских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

Ранение получил 39-летний гражданский мужчина. Медики экстренной помощи госпитализировали его, добавил он.

ДОПОЛНЕНО В 06:43. Терехов сообщил, что еще двое пострадавших в тяжелом состоянии в том же Салтовском районе. Таким образом, количество травмированных возросло до трех.

ДОПОЛНЕНО В 06:54. Синегубов уточнил, что известно о двух раненых мужчинах. Пострадавшие получили осколочные травмы, их доставили в больницу.

19 декабря 2024 года оккупанты ударили по Шевченковому в Купянском районе, в результате чего погибли три человека.

20 декабря в Харькове российский дрон попал по жилому дому в Салтовском районе – пострадали четыре человека, в том числе ребенок.