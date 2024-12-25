Россия подняла в небо стратегическую авиацию и запустила "Калибры" из Черного моря
В ночь на среду, 25 декабря, Россия подняла в небо борта стратегической авиации и осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
В 01:36 ВС заявили, что зафиксирован взлет группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область России). Курс – южный. О пусках ракет с бортов стратегической авиации военные не сообщали.
В 05:25 оккупанты осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.
Параллельно с этим россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. ВС сообщили, что дроны фиксируются на севере Черниговской и Сумской областей, на востоке и юге Полтавской области и на западе Харьковской области.
По состоянию на 06:00 воздушная тревога объявлена по всей Украине.
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