Росія підняла в небо стратегічну авіацію та запустила "Калібри" з Чорного моря

Пуск ракети (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти середи, 25 грудня, Росія підняла в небо борти стратегічної авіації та здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

О 01:36 ПС заявили, що зафіксовано зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область Росії). Курс – південний. Про пуски ракет з бортів стратегічної авіації військові не повідомляли.

Водночас о 05:25 окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Паралельно з цим росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. ПС повідомили, що дрони фіксуються на півночі Чернігівської та Сумської областей, на сході й півдні Полтавської області та на заході Харківської області.

Станом на 06:00 повітряна тривога оголошена по всій Україні.