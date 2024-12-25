Росія підняла в небо стратегічну авіацію та запустила "Калібри" з Чорного моря
У ніч проти середи, 25 грудня, Росія підняла в небо борти стратегічної авіації та здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
О 01:36 ПС заявили, що зафіксовано зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область Росії). Курс – південний. Про пуски ракет з бортів стратегічної авіації військові не повідомляли.
Водночас о 05:25 окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Паралельно з цим росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. ПС повідомили, що дрони фіксуються на півночі Чернігівської та Сумської областей, на сході й півдні Полтавської області та на заході Харківської області.
Станом на 06:00 повітряна тривога оголошена по всій Україні.
- Вдень 24 грудня росіяни вдарили балістикою по житловому будинку в Кривому Розі.
- Унаслідок атаки загинув чоловік, ще 15 людей отримали поранення, троє жінок та чоловік перебувають у тяжкому стані.