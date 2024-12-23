Удар "Орєшніком" по Дніпру. Defence Express: Одну з деталей ракети виготовили ще у 2017 році

Аналітики припустили, що "Орєшнік" є результатом комбінації ступенів від ракети "Ярс", яка є модернізацією "Тополя"

Ракета "Ярс" (Фото: ресурс окупантів)

Результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада, не підтвердив заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що це найновіша розробка. Про це повідомив портал Defence Express, аналітики якого ознайомилися з фото знайдених уламків.

На одній із деталей "Орєшніка" було знайдено серійний номер та дату виробництва – 12 квітня 2017 року. І те, що у цій ракеті використовується деталь, якій вже понад сім років, прямо говорить, що зібрали конкретно цю ракету приблизно у 2017-2018 роках. І саме з цього часу вона лежала на складі, стверджують аналітики.

У матеріалі йдеться, що у 2017 році росіяни планували розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубіж", в якому й вбачають справжню назву "Орєшніка".

Однак у березні 2018 року у Москві нібито було ухвалене рішення скасувати постачання РС-26 на озброєння. Також це означає, що розробку "Орєшніка" розпочали значно раніше, бо 2017 рік – це рік виробництва конкретної деталі. А от накреслювати цю ракету, вочевидь, розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше, вважають аналітики Defence Express.

Експерти також встановили, що індекс знайденої деталі пов'язаний із російським ракетно-космічним підприємством "Науково-виробничий центр автоматики та приладобудування імені академіка Пилюгіна", що входить до Роскосмосу.

За даними аналітиків, підприємство займається розробкою систем управління для ракетних комплексів"Зеніт", "Протон-М" та розгінних блоків "Фрегат". Крім цього центр створював системи управління для міжконтинентальних ракет "Тополь-М".

Аналітики Defense Express припустили, що "Орєшнік" є результатом комбінації ступенів від міжконтинентальної ракети "Ярс", яка є модернізацією "Тополя". Водночас вони додали, що аналіз знайдених уламків ракети все ще триває.