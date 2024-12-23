Удар "Орешником" по Днепру. Defence Express: Одну из деталей ракеты изготовили в 2017 году

Ракета "Ярс" (Фото: ресурс оккупантов)

Результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой россияне ударили по Днепру 21 ноября, не подтвердил заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что это новейшая разработка. Об этом сообщил портал Defence Express, аналитики которого ознакомились с фото найденных обломков.

На одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства – 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используется деталь, которой уже более семи лет, прямо говорит, что собрали именно эту ракету примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени она лежала на складе, утверждают аналитики.

В материале говорится, что в 2017 году россияне планировали начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором и видят настоящее название "Орешника".

Однако в марте 2018 года в Москве якобы было принято решение отменить поставки РС-26 на вооружение. Также это означает, что разработку "Орешника" начали гораздо раньше, потому что 2017 год – это год производства конкретной детали. А вот чертить эту ракету, очевидно, начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше, считают аналитики Defence Express.

Эксперты также установили, что индекс найденной детали связан с российским ракетно-космическим предприятием "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина", входящим в Роскосмос.

По данным аналитиков, предприятие занимается разработкой систем управления для ракетных комплексов "Зенит", "Протон-М" и разгонных блоков "Фрегат". Помимо этого центр создавал системы управления для межконтинентальных ракет "Тополь-М".

Аналитики Defense Express предположили, что "Орешник" является результатом комбинации ступеней от межконтинентальной ракеты "Ярс", являющейся модернизацией "Тополя". В то же время они добавили, что анализ найденных обломков ракеты все еще продолжается.