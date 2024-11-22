РФ могла ударить по Днепру из системы "Кедр", ракета летела 15 минут – новые детали ГУР
При ударе по Днепру 21 ноября россияне применили баллистическую ракету, вероятно, из состава мобильного комплекса "Кедр", сообщило Главное управление разведки.
По данным ведомства, подлетное время этой ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.
Ракета была оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов, а скорость вооружения на конечном участке траектории составила более 11 махов (свыше 13 464 километров в час), сообщило ГУР.
Разведка отметила, что к разработке "Кедра" были привлечены несколько предприятий военно-промышленного комплекса России:
→ АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);
→ АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (Волгоград);
→ АО "Главное специальное конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);
→ АО "Концерн "Созвездие" (Воронеж);
→ АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);
→ ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).
Испытание комплекса проходить на "Четвертом государственном центральном межведомственном полигоне РФ" и городе Капустин Яр Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года, сообщило ГУР.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.