Росіяни могли вдарити по Дніпру із системи "Кедр", ракета летіла 15 хвилин – нові деталі ГУР

Швидкість озброєння на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 махів (понад 13 464 кілометри на годину), повідомила розвідка

Ілюстративне фото: ГУР

Під час удару по Дніпру 21 листопада росіяни застосували балістичну ракету, ймовірно, зі складу мобільного комплексу "Кедр", повідомило Головне управління розвідки.

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За даними відомства, підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання у Дніпрі становив 15 хвилин.

Ракета була оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містила шість суббоєприпасів, а швидкість озброєння на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 махів (понад 13 464 кілометри на годину), повідомило ГУР.

Розвідка зазначила, що до розробки "Кедра" було залучено декілька підприємств військово-промислового комплексу Росії:

→ АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" (Москва);

→ АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" (Волгоград);

→ АТ "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор" (Москва);

→ АТ "Концерн "Сузір'я" (Вороніж);

→ АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (Москва);

→ ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (Москва).

Випробовування комплексу могло проходити на "Четвертому державному центральному міжвідомчому полігоні РФ" і місті Капустин Яр Астраханської області у жовтні 2023-го та червні 2024 року, повідомило ГУР.