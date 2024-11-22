Росіяни могли вдарити по Дніпру із системи "Кедр", ракета летіла 15 хвилин – нові деталі ГУР
Під час удару по Дніпру 21 листопада росіяни застосували балістичну ракету, ймовірно, зі складу мобільного комплексу "Кедр", повідомило Головне управління розвідки.
За даними відомства, підльотний час цієї ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання у Дніпрі становив 15 хвилин.
Ракета була оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містила шість суббоєприпасів, а швидкість озброєння на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 махів (понад 13 464 кілометри на годину), повідомило ГУР.
Розвідка зазначила, що до розробки "Кедра" було залучено декілька підприємств військово-промислового комплексу Росії:
→ АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки" (Москва);
→ АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" (Волгоград);
→ АТ "Головне спеціальне конструкторське бюро "Прожектор" (Москва);
→ АТ "Концерн "Сузір'я" (Вороніж);
→ АТ "Науково-виробниче підприємство "Спеценергомеханіка" (Москва);
→ ТОВ "Науково-дослідний центр спецтехніки та конверсії "Континент" (Москва).
Випробовування комплексу могло проходити на "Четвертому державному центральному міжвідомчому полігоні РФ" і місті Капустин Яр Астраханської області у жовтні 2023-го та червні 2024 року, повідомило ГУР.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- Ввечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.