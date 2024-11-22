Через російський удар "Орєшніком" скликається Рада Україна – НАТО – AFP

Засідання Ради Україна – НАТО 10 січня 2024 року (Фото: NATO)

Представники країн НАТО та України зустрінуться у Брюсселі наступного вівторка, 26 листопада, щоб обговорити ракетний удар по Дніпру новою російською ракетою "Орєшнік". Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP із посиланням на неназваних дипломатів.

Офіційні особи зазначили, що засідання відбудеться на рівні послів.

21 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що для атаки по Дніпру окупанти використали ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він заявив, що цей удар – нібито відповідь на удари України по об'єктах у Курській та Брянській областях "ракетами ATACMS" 19 та 21 листопада.