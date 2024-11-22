Через російський удар "Орєшніком" скликається Рада Україна – НАТО – AFP
Представники країн НАТО та України зустрінуться у Брюсселі наступного вівторка, 26 листопада, щоб обговорити ракетний удар по Дніпру новою російською ракетою "Орєшнік". Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP із посиланням на неназваних дипломатів.
Офіційні особи зазначили, що засідання відбудеться на рівні послів.
21 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що для атаки по Дніпру окупанти використали ракету середньої дальності "Орєшнік".
Він заявив, що цей удар – нібито відповідь на удари України по об'єктах у Курській та Брянській областях "ракетами ATACMS" 19 та 21 листопада.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи.
- Водночас неназваний західний чиновник заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- У Центрі при РНБО заявили, що цим ударом Путін хотів підняти ставки, але йому не вдалося.