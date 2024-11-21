Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою: є пошкодження та поранені

У період з 05:00 до 07:00 ворог атакував Дніпро різними типами ракет

Міжконтинентальна ракета РС-26 Рубеж (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російські окупаційні війська атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Загалом Сили протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет Х-101, повідомили Повітряні сили.

У період з 05:00 до 07:00 ворог атакував Дніпро різними типами ракет:

→ з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету,

→ із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",

→ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.

Загалом Сили ППО збили шість ракет типу Х-101.

Відстань від Астрахані до Дніпра по прямій трохи більше 1000 км

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки також було пошкоджено підприємство, у місті зафіксовано кілька пожеж.

Окрім того, було пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю.

ДОПОВНЕНО о 10:33. Лисак повідомив, що у реабілітаційному центрі ніхто не постраждав.

Крім будівлі центру та підприємства пошкоджень зазнали два приватні будинки, в одному з них виникла пожежа. Є руйнування у гаражному кооперативі.

Поранено двох людей: 57-річному чоловіку надали допомогу на місці, 42-річну жінку госпіталізували.

ДОВІДКА 20 листопада у мережі поширилася непідтверджена інформація про те, що Росія планує запуск міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж" по Україні. Того ж дня низка посольств в Україні припиняли роботу.



РС-26 "Рубіж" — це російська міжконтинентальна балістична ракета мобільного базування, що є вдосконаленою версією РС-24 "Ярс". Її дальність перевищує 5 500 км, але вона може бути адаптована для середніх дистанцій. Ракета оснащена боєголовками індивідуального наведення. Її розробка розпочалась у 2010-х роках, а випробування завершились до 2018 року.



Наразі достеменно не відомо, який тип міжконтинентальної ракети атакував Дніпро. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат 20 листопада у мережі поширилася непідтверджена інформація про те, що Росія планує запуск міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж" по Україні. Того ж дня низка посольств в Україні припиняли роботу.РС-26 "Рубіж" — це російська міжконтинентальна балістична ракета мобільного базування, що є вдосконаленою версією РС-24 "Ярс". Її дальність перевищує 5 500 км, але вона може бути адаптована для середніх дистанцій. Ракета оснащена боєголовками індивідуального наведення. Її розробка розпочалась у 2010-х роках, а випробування завершились до 2018 року.Наразі достеменно не відомо, який тип міжконтинентальної ракети атакував Дніпро. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив , що більше інформації чи якихось деталей від військових щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається.

Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

У зв'язку з цим у шести областях і Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Для деяких уже скасували.