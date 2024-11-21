Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою: є пошкодження та поранені

Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою: є пошкодження та пораненідоповнено
Російські окупаційні війська атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Загалом Сили протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет Х-101, повідомили Повітряні сили.
У період з 05:00 до 07:00 ворог атакував Дніпро різними типами ракет:
→ з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету,
→ із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",
→ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
Загалом Сили ППО збили шість ракет типу Х-101.
Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки також було пошкоджено підприємство, у місті зафіксовано кілька пожеж.
Окрім того, було пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю.
ДОПОВНЕНО о 10:33. Лисак повідомив, що у реабілітаційному центрі ніхто не постраждав.
Крім будівлі центру та підприємства пошкоджень зазнали два приватні будинки, в одному з них виникла пожежа. Є руйнування у гаражному кооперативі.
Поранено двох людей: 57-річному чоловіку надали допомогу на місці, 42-річну жінку госпіталізували.
РС-26 "Рубіж" — це російська міжконтинентальна балістична ракета мобільного базування, що є вдосконаленою версією РС-24 "Ярс". Її дальність перевищує 5 500 км, але вона може бути адаптована для середніх дистанцій. Ракета оснащена боєголовками індивідуального наведення. Її розробка розпочалась у 2010-х роках, а випробування завершились до 2018 року.
Наразі достеменно не відомо, який тип міжконтинентальної ракети атакував Дніпро. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що більше інформації чи якихось деталей від військових щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається.
Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.
- У зв'язку з цим у шести областях і Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Для деяких уже скасували.