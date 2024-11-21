Росія завдала удару по Дніпру: пошкоджено підприємство, в місті виникли пожежі

Загалом у місті та поза ним з 05:49 пролунало близько 11 вибухів

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Уранці 21 листопада російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, у Дніпрі є пошкодження підприємства. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", – написав він.

За словами співрозмовника LIGA.net в обласному центрі, загалом у місті та поза ним з 05:49 пролунало близько 11 вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ракет різного типу: крилатих, балістичних і гіперзвукових.

Вранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

У зв'язку з цим у шести областях і Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії.