Россия нанесла удар по Днепру: повреждено предприятие, по городу возникли пожары
Утром 21 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Днепре есть повреждение предприятия. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе возникло два пожара", – написал он.
По словам собеседника LIGA.net в областном центре, всего в городе и за его чертой с 05:49 прозвучало около 11 взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ракет разного типа: крылатых, баллистических и гиперзвуковых.
Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о возможной угрозе баллистических ударов.
- В связи с этим в шести областях и Киеве введены экстренные отключения электроэнергии.