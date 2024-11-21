Россия нанесла удар по Днепру: повреждено предприятие, по городу возникли пожары

Всего в городе и за его чертой с 05:49 прозвучало около 11 взрывов

Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

Утром 21 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в Днепре есть повреждение предприятия. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе возникло два пожара", – написал он.

По словам собеседника LIGA.net в областном центре, всего в городе и за его чертой с 05:49 прозвучало около 11 взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ракет разного типа: крылатых, баллистических и гиперзвуковых.