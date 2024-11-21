Из-за ракетной атаки по Украине вводят экстренные отключения света
Из-за массированной ракетной атаки со стороны России вводятся аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины.
По команде НЭК "Укрэнерго" в Житомирской и Сумской области применены аварийные отключения света.
Кроме того, отключения вводятся в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях, а также в Киеве.
Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95.
- Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электроэнергии.