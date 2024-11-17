Из-за массированной атаки РФ утром было обесточено 1 млн потребителей – Зеленский

Продолжаются восстановительные работы в четырех областях – они будут продолжаться круглосуточно, отметил президент

Иллюстративное фото: Depositphotos

Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электричества, заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, сейчас это количество "значительно меньше".

Продолжаются восстановительные работы в четырех областях – они будут продолжаться круглосуточно, отметил президент.

Ранее акционерное общество "Укрэнерго" сообщило, что в понедельник, 18 ноября, во всех областях будут ограничены потребление электричества – запланированы две очереди отключений одновременно с 6:00 до 22:00.