Из-за массированной атаки РФ утром было обесточено 1 млн потребителей – Зеленский
Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электричества, заявил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, сейчас это количество "значительно меньше".
Продолжаются восстановительные работы в четырех областях – они будут продолжаться круглосуточно, отметил президент.
Ранее акционерное общество "Укрэнерго" сообщило, что в понедельник, 18 ноября, во всех областях будут ограничены потребление электричества – запланированы две очереди отключений одновременно с 6:00 до 22:00.
- Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона. В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ.
- В результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. В Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения.