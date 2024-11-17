Украинские пилоты F-16 сбили около 10 целей во время российской атаки - Зеленский
В ходе комбинированной атаки РФ украинские пилоты истребителей F-16 сбили около 10 воздушных целей, сообщил президент Владимир Зеленский .
По его данным, в течение недели оккупанты применили против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных беспилотников.
В настоящее время идет ликвидация последствий российского удара на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях, отметил глава государства.
"Русские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - написал президент.
Воздушные силы сообщили, что защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона, которыми Россия атаковала украинские регионы.
- 28 мая стало известно, что в общей сложности союзники пообещали передать Украине около 80 бортов F-16, но некоторые поставки будут продолжаться до 2028-го.
- 10 июля Зеленский заявил, что Украине всего нужно 128 бортов F-16, чтобы эффективно защититься от России.
- В конце августа Воздушные силы сообщили, что во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей Месь. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, что защитник в день своей гибели смог сбить на истребителе F-16 две российские ракеты и атаковал третью.