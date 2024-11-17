Украинские пилоты F-16 сбили около 10 целей во время российской атаки - Зеленский

В течение недели оккупанты применили против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных беспилотников

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

В ходе комбинированной атаки РФ украинские пилоты истребителей F-16 сбили около 10 воздушных целей, сообщил президент Владимир Зеленский .

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По его данным, в течение недели оккупанты применили против Украины почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных беспилотников.

В настоящее время идет ликвидация последствий российского удара на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях, отметил глава государства.

"Русские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - написал президент.

Воздушные силы сообщили, что защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона, которыми Россия атаковала украинские регионы.