"Даже если будет 50 – это ничто". Зеленский озвучил новую цифру желаемого количества F-16

Истребитель F-16 (Фото: ЕРА/OLE BERG-RUSTEN)

Для того чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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По его словам, ежедневно российские оккупационные войска используют против Украины по меньшей мере 300 самолетов.

"У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что пока у Украины не будет этого количества самолетов, ей будет очень сложно выровняться в небе с Россией.

В конце мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно по меньшей мере 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта, "оптимально" нужно 100-120 таких бортов.

10 июня 2024 года начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

2 июля 2024 года министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре".

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