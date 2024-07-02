Нидерланды разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Первый поступит "вскоре"

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре". Об этом говорится в письме депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны Кайсы Оллонгрен.

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В письме Оллонгрен сообщила депутатам, что глава МИД страны провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт истребителей.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", – подчеркнула она в письме.

Никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет, отметила Оллонгрен.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. 28 мая министр иностранных дел Бельгии Лябиб сообщила, что к 2028 году страна передаст ВСУ 30 своих истребителей F-16.

10 июня Начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

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