Нидерланды разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Первый поступит "вскоре"
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре". Об этом говорится в письме депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны Кайсы Оллонгрен.
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В письме Оллонгрен сообщила депутатам, что глава МИД страны провела проверку экспортного контроля и 19 июня выдала лицензии на экспорт истребителей.
"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", – подчеркнула она в письме.
Никаких дополнительных подробностей обнародовано не будет, отметила Оллонгрен.
- 6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. 28 мая министр иностранных дел Бельгии Лябиб сообщила, что к 2028 году страна передаст ВСУ 30 своих истребителей F-16.
- 10 июня Начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.
- Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.
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