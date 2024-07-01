В Конгрессе выступили за более широкое использование оружия США для ударов по РФ
Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер поддержал более широкое применение оружия от Соединенных Штатов для ударов по российской территории. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает Укринформ.
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"Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать предоставляемое оружие по актуальным военным целям", – сказал он.
Он заявил: Украина не должна воевать с одной рукой за спиной – страна должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны РФ. Политик отметил, что в этом его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По мнению конгрессмена, проблема заключается в увеличении производства оружия Россией – для решения этой проблемы также должна быть возможность использовать военную силу.
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- США не позволили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км, по Москве или Кремлю. Однако Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
- В Белом доме объяснили: США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые находятся вблизи Харькова.
- 1 июля президент Владимир Зеленский встретился с делегацией американского конгресса: обсудили главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО и ракеты к ним.
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