В Конгрессе выступили за более широкое использование оружия США для ударов по РФ

Майк Тернер отметил: проблемой является увеличение производства оружия Россией – для решения этого должна быть возможность применять военную силу

Майк Тернер (Фото: Jacquelyn Martin/EPA)

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер поддержал более широкое применение оружия от Соединенных Штатов для ударов по российской территории. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

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"Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать предоставляемое оружие по актуальным военным целям", – сказал он.

Он заявил: Украина не должна воевать с одной рукой за спиной – страна должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны РФ. Политик отметил, что в этом его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По мнению конгрессмена, проблема заключается в увеличении производства оружия Россией – для решения этой проблемы также должна быть возможность использовать военную силу.

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