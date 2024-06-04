США по ситуации могут расширить разрешение на использование своего оружия для Украины

Джон Кирби заявил, что "не стоит забегать вперед в решениях, которые еще не были приняты", но США готовы подстраиваться под нужды Украины

Джон Кирби (Фото: ЕРА)

Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение использования оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби, передает Голос Америки.

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"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать наперед в решениях, которые еще не были приняты".

Он заверил, что США не отвернутся от потребностей Украины, и "мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя".

30 мая 2024 г. издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение Байдена избивать по России.

Впоследствии представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам у границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области.

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