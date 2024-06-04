США по ситуации могут расширить разрешение на использование своего оружия для Украины
Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение использования оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби, передает Голос Америки.
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"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", – сказал он.
На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать наперед в решениях, которые еще не были приняты".
Он заверил, что США не отвернутся от потребностей Украины, и "мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя".
- 30 мая 2024 г. издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.
- 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение Байдена избивать по России.
- Впоследствии представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам у границы там, где это необходимо: это касается не только Харьковской области.
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