Блінкен підтвердив, що США дозволили Україні бити по Росії американською зброєю

Держсекретар США заявив, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись під обставини, якщо це буде потрібно

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив на брифінгу, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

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За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".

"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.

Держсекретар США додав, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.

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