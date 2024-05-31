Блінкен підтвердив, що США дозволили Україні бити по Росії американською зброєю
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив на брифінгу, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.
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За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
Держсекретар США додав, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну, підлаштовуючись, якщо це буде потрібно.
- 30 травня 2024 року видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.
- Офіційних заяв із цього приводу з американського боку досі немає, але згодом Міноборони Сполучених Штатів заявило, що, як і раніше, не дозволяє Україні бити по РФ наданою ними зброєю.
- 31 травня Німеччина дозволила Україні бити її зброєю по території Росії, хоча раніше канцлер Шольц виступав проти цього.
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