Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але тільки у районах поряд з Харковом – Politico

Джо Байден (Ілюстративне фото: EPA)

Адміністрація американського президента Джо Байдена "тихо" дала Україні дозвіл завдавати ударів всередині Росії з використанням зброї від США, але винятково у районах поряд з українським Харковом. Про це заявляє видання Politico з посиланням на неназваних американського посадовця та двох інших людей, знайомих з цим кроком Білого дому.

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За словами видання, таке рішення є серйозною зміною, котра допоможе Україні краще захистити Харків – її друге за величиною місто.

"Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для зустрічного вогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають їй удару або готуються вдарити", — підтвердив американський посадовець Politico.

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Водночас він додав, що політика США стосовно дальніх ударів її зброєю "не змінилася". Міністерство оборони США 17 травня нагадувало, що така заборона продовжує діяти.

Учора Повітряні сили та Головне управління розвідки повідомили LIGA.net, що не коментують, чи била Україна західною зброєю по Росії.

3 травня глава МЗС Британії заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

25 травня генсек НАТО зазначив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю. А вже 28 травня це підтримав французький президент Макрон.

Вдень 29 травня вже 10 країн були "за" удари її зброєю по РФ, але їхня кількість продовжує зростати – зокрема, долучилася Канада.

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