Канада дозволила використовувати свою зброю для ударів по цілях у Росії

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що її країна не має жодних умов для ЗСУ щодо використання озброєння, надане Оттавою

Мелані Жолі (Фото: Мелані Жолі/Instagram)

Збройні Сили України можуть використовувати озброєння, передане Канадою, для ударів по військових цілях на російській території – Оттава не надавала Києву жодних умов. Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі під час пресконференції зі шведським колегою Тобіасом Більстремом.

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За словами Жолі, питання щодо відповідного дозволу є важливим для Канади. Вона зазначила, що говорила із главою МЗС Швеції про зняття обмеження для України щодо ураження цілей у РФ зброєю союзників.

"І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати зі Збройними Силами України", – сказала вона.

Канадська міністерка вважає, що її країна має бути у перших рядах у цьому питанні, бо Росія не має "червоних ліній" у війні. Вона підкреслила, що Оттава готова надалі допомагати Україні, й показати державі, що канадська сторона на її боці.

Вона також додала, що на наступних зустрічах із союзниками з НАТО її країна обговорюватиме відповідний дозвіл з іншими державами.

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

28 травня Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.

29 травня очільниця МЗС Фінляндії заявила, що Україна може завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, яку передали державі Гельсінкі.

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