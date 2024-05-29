10 країн дозволили Україні бити їхньою зброєю по Росії – перелік та заяви лідерів

Фото: ЕРА/ TOMS KALNINS

Станом на 29 травня представники 10 країн-союзниць виступили за те, щоб дозволити Україні використовувати їхню зброю для завдавання ударів по території Росії. LIGA.net зібрала основні повідомлення західних лідерів на цю тему.

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1. Франція. Президент Еммануель Макрон заявив, що Париж має дозволити Києву "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети по Україні". Він уточнив, що французька зброя має вражати тільки військові об'єкти російських загарбників, цивільні – в жодному разі.

2. Чехія. Прем'єр Петр Фіала обговорив це зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, підтвердивши свою позицію: Прага дозволяє використовувати чеську зброю проти Росії.

3. Польща. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що українці мають воювати так, як вони захочуть. Варшава, за його словами, не має якихось обмежень щодо використання Україною польської зброї.

4. Швеція. Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують законів війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист і підтримує удари по території країни-агресора.

5. Фінляндія. Фінську зброю можна використовувати для ударів по території Росії, заявив голова оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкка Копра. Міністр оборони Антті Гяккянен каже, що обмеження на використання зброї були введені в основному країнами, які надали Україні далекобійне озброєння.

6. Велика Британія. Міністр закордонних справ Девід Кемерон наголосив, що Україна має право використовувати зброю, надану країною, для завдавання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б’є по українській території.

7. Естонія. Міністр оборони Ханно Певкур переконаний, що країни-партнери, які передають Україні далекобійну зброю, мають також дати дозвіл на удари по військових об’єктах на території РФ. За його словами, Україна повинна мати всі можливості для захисту власної країни та свого народу.

8. Латвія. Президент Едгарс Рінкевичс закликав західних союзників зняти обмеження на застосування Україною переданої зброї по військових цілях на території Росії. Його країна – "за".

9. Литва. Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західні союзники мають зняти обмеження на використання зброї, що постачається в Україну, а також дати Києву більше свободи для завдавання ударів по цілях у Росії.

10. Нідерланди. Міністерка оборони Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності. За її словами, це взагалі не має бути предметом дискусії.

Крім того, висловився і генсек НАТО Єнс Столтенберг: Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї, адже Росія отримує "асиметричну перевагу" на полі бою і не тільки.

Водночас США традиційно дотримуються лінії заборони у цьому обговоренні. Представник Білого дому Джон Кірбі 28 травня заявив, що адміністрація президента Джо Байдена відхилила заклики президента Володимира Зеленського переглянути обмеження щодо можливості використання Києвом зброї, яку постачає США, для ударів по території Росії.

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