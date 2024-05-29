10 стран позволили Украине бить их оружием по России – список и заявления лидеров

Фото: ЕРА/ TOMS KALNINS

По состоянию на 29 мая представители 10 стран-союзниц выступили за то, чтобы разрешить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории России. LIGA.net собрала основные сообщения западных лидеров на этот счет.

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1. Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен позволить Киеву "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты на Украину". Он уточнил, что французское оружие должно поражать только военные объекты российских захватчиков, гражданские – ни в коем случае.

2. Чехия. Премьер Петр Фиала обсудил это со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, подтвердив свою позицию: Прага позволяет использовать чешское оружие против России.

3. Польша. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик считает, что украинцы должны воевать так, как они захотят. Варшава, по его словам, не имеет каких-либо ограничений по использованию Украиной польского оружия.

4. Швеция. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту и поддерживает удары по территории агрессора.

5. Финляндия. Финское оружие можно использовать для ударов по территории России, заявил глава оборонного комитета парламента Финляндии Юкка Копра. Министр обороны Антти Гяккянен говорит, что ограничения на использование оружия были введены в основном странами, предоставившими Украине дальнобойное вооружение.

6. Великобритания. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон подчеркнул, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное страной, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории.

7. Эстония. Министр обороны Ханно Певкур убежден, что страны-партнеры, передающие Украине дальнобойное оружие, должны также дать разрешение на удары по военным объектам на территории РФ. По его словам, у Украины должна быть все возможности для защиты собственной страны и своего народа.

8. Латвия. Президент Эдгарс Ринкевичс призвал западных союзников снять ограничения на применение Украиной переданного оружия по военным целям на территории России. Его страна – "за".

9. Литва. Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис считает, что западные союзники должны снять ограничения на использование поставляемого в Украину оружия, а также дать Киеву больше свободы для нанесения ударов по целям в России.

10. Нидерланды. Министр обороны Кайса Оллонгрен отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности. По ее словам, это вообще не должно быть предметом дискуссии.

Кроме того, высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг: Украина должна иметь право наносить удары по территории России с помощью поставленного западного оружия, ведь Россия получает "асимметричное преимущество" на поле боя и не только.

В то же время США традиционно придерживаются линии запрета в этом обсуждении. Представитель Белого дома Джон Кирби 28 мая заявил, что администрация президента Джо Байдена отклонила призывы президента Владимира Зеленского пересмотреть ограничения относительно возможности использования Киевом оружия, поставляемого США, для ударов по территории России.

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