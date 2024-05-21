Голова МЗС Литви: Україні слід дати більше свободи щодо ударів по цілях на території РФ
Західні союзники повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається в Україну, а також дати Києву більше свободи для завдавання ударів по цілях в Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.
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"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", — акцентував він.
За словами очільника литовського МЗС, Україна повинна мати можливість використовувати надане обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.
"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються напасти на Україну. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", — додав Ландсбергіс.
Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає.
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