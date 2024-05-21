Голова МЗС Литви: Україні слід дати більше свободи щодо ударів по цілях на території РФ
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Західні союзники повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається в Україну, а також дати Києву більше свободи для завдавання ударів по цілях в Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", — акцентував він.

За словами очільника литовського МЗС, Україна повинна мати можливість використовувати надане обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються напасти на Україну. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", — додав Ландсбергіс.

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає.

  • 15 травня держсекретар США заявив, що вони не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
  • 17 травня Пентагон повідомив, що США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватися лише на полі бою. А під час зустрічі з медіа Зеленський заявив: вважає, що не повинно бути заборон на застосування західної зброї по території Росії.
  • 20 травня пані посол України в США повідомила, що країна наполягає на праві бити американською зброєю по території Росії.

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