Голова МЗС Литви: Україні слід дати більше свободи щодо ударів по цілях на території РФ

У литовському МЗС вважають, що Україна повинна мати можливість використовувати надане обладнання для досягнення стратегічних цілей

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Західні союзники повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається в Україну, а також дати Києву більше свободи для завдавання ударів по цілях в Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", — акцентував він.

За словами очільника литовського МЗС, Україна повинна мати можливість використовувати надане обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військах, які готуються напасти на Україну. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", — додав Ландсбергіс.

Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає.

15 травня держсекретар США заявив, що вони не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватися лише на полі бою. А під час зустрічі з медіа Зеленський заявив: вважає, що не повинно бути заборон на застосування західної зброї по території Росії.

20 травня пані посол України в США повідомила, що країна наполягає на праві бити американською зброєю по території Росії.

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