Президент пояснив, чому не має бути заборон на удари по Росії західною зброєю

У РФ також є "сіра зона", а у прикордонних районах майже не лишилося цивільних, зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що не повинно бути заборон на застосування західної зброї по території Росії. Про це він повідомив під час спілкування зі ЗМІ, передає журналіст LIGA.net.

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"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це – захист", – зазначив президент.

За його словами, це те ж саме, як і превентивні санкції, про які Україна говорила партнерам перед повномасштабним вторгненням: "Це попередження".

Окремо Зеленський нагадав, що на території РФ також є "сіра зона", де відбувається виселення місцевих, а у російському прикордонні також майже немає цивільних осіб – зі "зрозумілих причин".

15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

16 травня у Пентагоні повідомили, що США не змінили своєї позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по території Росії, озброєння має використовуватись лише на полі бою.

Також Зеленський заявив, що перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані.

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