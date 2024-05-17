Зеленський про Харківщину: Росіянам вдалося просунутися максимум на 10 км, їх зупинили

Президент заявив про стабілізацію ситуації у Харківській області і блокування подальшого наступу російських військ там

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україні вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз знаходяться. Також було застосовано резерви. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.

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Український лідер повідомив про предметну зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем об'єднаних сил Юрієм Содолем та очільником державної прикордонної служби Сегієм Дейнекою.

За словами Зеленського, на сьогодні Сили оборони стабілізували росіян "там, де вони зараз знаходяться", а найглибша точка їх просування становить 10 км.

"На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування – і не було. А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний", – зазначив він.

Наразі Україна посилила кілька напрямків окремими батальйонами, котрі можна було забрати "десь з резерву" та з деяких напрямків, підсумував президент.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб. Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

Очільник МВС написав, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.

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