На півночі Вовчанська росіяни розстріляли цивільних, жителів беруть у полон – МВС

Російські окупанти (Фото: ресурс загарбників)

У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також стало відомом про перші розстріли цивільних загарбниками. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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До сьогоднішнього дня на цій ділянці тривала евакуація – поліціянти не припиняли вивозити людей, попри загрози та під обстрілами, акцентував посадовець.

За оперативною інформацією, наразі російські окупанти, що намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим жителям евакуйовуватися – натомість людей почали викрадати та зганяти до підвалів, зазначив Клименко.

Також стало відомо про перші розстріли цивільних окупантами. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – був убитий росіянами, повідомив міністр.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил і звичаїв війни.

Евакуаційні групи поліції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення й намагаються забезпечити подальшу евакуацію, підсумував Клименко.

14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

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