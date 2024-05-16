На півночі Вовчанська росіяни розстріляли цивільних, жителів беруть у полон – МВС
У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також стало відомом про перші розстріли цивільних загарбниками. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
До сьогоднішнього дня на цій ділянці тривала евакуація – поліціянти не припиняли вивозити людей, попри загрози та під обстрілами, акцентував посадовець.
За оперативною інформацією, наразі російські окупанти, що намагалися закріпитися у місті, не дозволяли місцевим жителям евакуйовуватися – натомість людей почали викрадати та зганяти до підвалів, зазначив Клименко.
Також стало відомо про перші розстріли цивільних окупантами. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – був убитий росіянами, повідомив міністр.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил і звичаїв війни.
Евакуаційні групи поліції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення й намагаються забезпечити подальшу евакуацію, підсумував Клименко.
14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.
У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.
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