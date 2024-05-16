На севере Волчанска россияне расстреляли гражданских, жителей берут в плен – МВД

Российские оккупанты (Фото: ресурс захватчиков)

В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также стало известно о первых расстрелах гражданских захватчиками. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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До сегодняшнего дня на этом участке продолжалась эвакуация – полицейские не прекращали вывозить людей, несмотря на угрозы и под обстрелами, акцентировал чиновник.

По оперативной информации, пытавшиеся закрепиться в городе российские оккупанты не позволяли местным жителям эвакуироваться – вместо этого людей начали похищать и сгонять в подвалы, отметил Клименко.

Также стало известно о первых расстрелах гражданских лиц оккупантами. В частности, один из жителей Волчанска пытался бежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – был убит россиянами, сообщил министр.

Правоохранители начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

Эвакуационные группы полиции продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию, подытожил Клименко.

14 мая Офис генерального прокурора сообщил, что в Волчанской общине российский военный застрелил 46-летнего гражданского мужчину, также во время вооруженного нападения оккупантов исчез еще один местный житель.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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