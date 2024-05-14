Прокуратура: В Волчанской общине военный РФ застрелил мужчину, еще один местный пропал

Оккупант (Иллюстративное фото: российские СМИ)

В Волчанской общине Харьковской области российский военнослужащий застрелил 46-летнего гражданского мужчину. Также во время вооруженного нападения оккупантов пропал еще один местный житель. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, 14 мая в селе Старица военный армии РФ в упор застрелил 46-летнего местного жителя.

Также прокуратуре стало известно, что во время вооруженного нападения оккупантов исчез еще один мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. Правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы или убийство. В ОГП отметили, что в населенном пункте продолжаются боевые действия.

Прокуратура Харьковской области начала два уголовных производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

12 мая с Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в общем в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая Генштаб сообщил, что началось столкновение в районе Старицы – это село западнее Волчанска.

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