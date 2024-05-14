Прокуратура: У Вовчанській громаді російський військовий застрелив чоловіка, ще один місцевий зник
Окупант (Ілюстративне фото: російські ЗМІ)

У Вовчанській громаді Харківської області російський військовослужбовець застрелив 46-річного цивільного чоловіка. Також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними ОГП, 14 травня у селі Стариця військовий армії РФ впритул застрелив 46-річного місцевого мешканця.

Також прокуратурі стало відомо, що під час озброєного нападу окупантів зник ще один мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі або вбивство. В ОГП зазначили, що в населеному пункті тривають бойові дії.

Прокуратура Харківської області розпочала два кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура: У Вовчанській громаді російський військовий застрелив чоловіка, ще один місцевий зник
DeepState

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