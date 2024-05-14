Прокуратура: У Вовчанській громаді російський військовий застрелив чоловіка, ще один місцевий зник

Окупант (Ілюстративне фото: російські ЗМІ)

У Вовчанській громаді Харківської області російський військовослужбовець застрелив 46-річного цивільного чоловіка. Також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, 14 травня у селі Стариця військовий армії РФ впритул застрелив 46-річного місцевого мешканця.

Також прокуратурі стало відомо, що під час озброєного нападу окупантів зник ще один мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. Правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі або вбивство. В ОГП зазначили, що в населеному пункті тривають бойові дії.

Прокуратура Харківської області розпочала два кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня Генштаб повідомив, що розпочалося зіткнення у районі Стариці – це село на захід від Вовчанська.

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