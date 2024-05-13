ЗСУ ведуть зачищення на півночі Вовчанська, почалося боєзіткнення під Старицею – карта
На Харківському напрямку тривають бої: по росіянах завдають вогневого ураження й тіснять їх, йде зачищення на півночі Вовчанська та почалося зіткнення у районі Стариці. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 17:00 на Харківському напрямку тривають бої – кількість боєзіткнень збільшилася до 12 (станом на 14:00 їх було два).
Наразі українські підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачищення на північній околиці Вовчанська, зазначає Генштаб.
Водночас розпочалося зіткнення у районі Стариці – це село на захід від Вовчанська:
Загальні втрати росіян становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки, підсумовує Генштаб.
Раніше ЗСУ повідомили, що загарбники мали частковий успіх поблизу села Лук’янці в Харківській області, проте захисники зупинили наступ окупантів.
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