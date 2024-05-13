Вовчанськ. РДК показав відпрацювання по окупантах на околицях – відео
Опозиційний панівному режиму РФ Російський добровольчий корпус показав свою бойову роботу з околиць Вовчанська: техніка формування б'є по загарбниках, які хочуть закріпитися. Відповідні відео опублікував сам підрозділ, який воює на боці України.
Бойову роботу виконують бійці на бронетранспортері БТР-82А бронегрупи РДК – ведеться вогонь по окупантах, які намагаються закріпитися на м'ясокомбінаті на одній з околичних вулиць Вовчанська, пояснюють у з'єднанні.
Судячи з наявних фото, поряд з м'ясокомбінатом дійсно є приватний сектор – на відео якраз показано пересування БТР по ньому, там же він веде вогонь.
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Невідомо, коли саме зафільмовані ці кадри.
Ще одне відео від РДК:
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
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- Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.
- 12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.
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