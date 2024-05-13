Вовчанська МВА: Фортифікації були і є, але через обстріли їх будувати дуже важко

Тамаз Гамбарашвілі заявив, що від Вовчанська до кордону з Росією 4 км, і було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди

Наслідки обстрілу Вовчанська (Фото: Олег Синєгубов)

Фортифікаційні споруди у Вовчанську Харківської області побудували, проте через постійні ворожі обстріли зводити їх "було непросто". Про це в ефірі Свобода Ранок заявив очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

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"Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко", – запевнив він.

Відповідаючи на запитання, чи проводились якісь роботи до повномасштабного вторгнення Росії, Гамбарашвілі сказав, що "все було побудовано, але, можливо, не так щільно".

Він укотре наголосив, що від Вовчанська до кордону з Росією 4 км, і було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди.

"Але ще раз наголошую: дякую всім будівельникам і військовим, які базувались на цих об’єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди", – резюмував він.

Учора, 12 травня, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом трьох діб із Вовчанська евакуювали 1600 людей, загалом – 5500 з області.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

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