Харківська область. Речник ЗСУ: Розгортаємо резерви там, куди ворог зміг пробитися

Назар Волошин повідомив, що там, де загарбникам вдалося просунутися, розгортаються резервні підрозділи Сил оборони

Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися. Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, паралельно завдаючи ворогу ураження.

Тривають оборонні операції в районах сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка – усі ці населені пункти є прикордонними. Українські військові проводять контрударні дії, росіяни своєю чергою перекидають резерви, застосовуючи значні сили піхоти, бронетехніку та чималу кількість дронів, заявив Волошин.

Там, де загарбникам вдалося просунутися, розгортаються резервні підрозділи Сил оборони.

В ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" додав, що окупаційні війська зосереджують основні сили у напрямках населених пунктів Вовчанськ та Липці Харківської області.

Карта: DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.

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