Харківщина. Сирський каже, що ситуація складна, тривають бої у прикордонні
Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

На Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Цього тижня  ситуація на Харківщині суттєво загострилася. На цей час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ", – заявив він.

Сирський зазначив, що ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження.

Карта: DeepState
Карта: DeepState
  • У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
  • Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.
  • Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.

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