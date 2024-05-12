Харківщина. Сирський каже, що ситуація складна, тривають бої у прикордонні

Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

На Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Цього тижня ситуація на Харківщині суттєво загострилася. На цей час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ", – заявив він.

Сирський зазначив, що ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження.

Карта: DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.

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