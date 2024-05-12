Харківщина. Сирський каже, що ситуація складна, тривають бої у прикордонні
На Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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"Цього тижня ситуація на Харківщині суттєво загострилася. На цей час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ", – заявив він.
Сирський зазначив, що ситуація складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.
- Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб.
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