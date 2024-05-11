Зеленський перелічив прикордонні села, де тривають оборонні операції ЗСУ – карта

Президент Володимир Зеленський перелічив населені пункти Харківської області, в районі яких наразі тривають оборонні операції українських військ. У вечірньому відеозверненні він також повідомив про посилення українських підрозділів на цьому напрямку.

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"Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", – сказав президент.

Також, за його словами, особливо напруженою залишається ситуація в Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку – це Семенівка, Нетайлове. Там щодоби відбувається понад 30 бойових зіткнень.

Президент розповів, що 11 травня щодо ситуації на фронті йому двічі доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині. Додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", – сказав Зеленський.

Він подякував усім бригадам Сил оборони, які захищають Україну, і наголосив, що "зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один".

Карта – DeepState

Карта – DeepState

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають. Паралельно із наземним наступом росіяни завдають масованих ударів по півночі України, через що є жертви серед цивільних.

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