Наступ росіян на Харківщині: Сили оборони нейтралізують ДРГ і палять техніку з десантом

Речник Нацгвардії повідомив про поточні події на ділянці фронту, де активізувались окупанти

Запуск дрона (Фото - НГУ)

На Харківському напрямку, де відучора, 10 травня, почалася нова хвиля російських наступальних дій, українські сили наразі зупиняють колони противника, нейтралізують диверсійно-розвідувальні групи та знищують ворожу техніку. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Він зазначив, що на ділянці на півночі Харківщини, зокрема вздовж кордону, залучаються підрозділи спецпризначення НГУ "Омега" – вони тут спільно з іншими складовими Сил оборони проводили контрдиверсійні заходи, було нейтралізовано не одну спробу заходу ДРГ противника.

За вчора, з початку проведення військами РФ активних дій, бійці "Омеги" знищили понад п'ять одиниць бронетехніки росіян разом з десантом, автомобільну техніку окупантів й спецтехніку, яку армія РФ використовує для евакуації своєї пошкодженої бронетехніки (БРЕМ).

Також, як розповів Музичук, українські бійці застосовують FPV-дрони – саме вони дають змогу швидко зупиняти колону бронетехніки, яка намагається здійснити прорив. Надалі штурмові групи подекуди проводять зачистку лісосмуг чи ділянок, де є ознаки проходу росіян.

Речник НГУ повідомив, що є і тактичні групи й підрозділи, які задіяні безпосередньо до оборони міста Харків – вони діють відповідно до затвердженого алгоритму та з урахуванням зміни оперативної обстановки. Взаємодія із суміжними підрозділами налагоджена.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.

Станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, які розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають.

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