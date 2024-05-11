Наступ росіян на Харківщині: Сили оборони нейтралізують ДРГ і палять техніку з десантом
На Харківському напрямку, де відучора, 10 травня, почалася нова хвиля російських наступальних дій, українські сили наразі зупиняють колони противника, нейтралізують диверсійно-розвідувальні групи та знищують ворожу техніку. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.
Він зазначив, що на ділянці на півночі Харківщини, зокрема вздовж кордону, залучаються підрозділи спецпризначення НГУ "Омега" – вони тут спільно з іншими складовими Сил оборони проводили контрдиверсійні заходи, було нейтралізовано не одну спробу заходу ДРГ противника.
За вчора, з початку проведення військами РФ активних дій, бійці "Омеги" знищили понад п'ять одиниць бронетехніки росіян разом з десантом, автомобільну техніку окупантів й спецтехніку, яку армія РФ використовує для евакуації своєї пошкодженої бронетехніки (БРЕМ).
Також, як розповів Музичук, українські бійці застосовують FPV-дрони – саме вони дають змогу швидко зупиняти колону бронетехніки, яка намагається здійснити прорив. Надалі штурмові групи подекуди проводять зачистку лісосмуг чи ділянок, де є ознаки проходу росіян.
Речник НГУ повідомив, що є і тактичні групи й підрозділи, які задіяні безпосередньо до оборони міста Харків – вони діють відповідно до затвердженого алгоритму та з урахуванням зміни оперативної обстановки. Взаємодія із суміжними підрозділами налагоджена.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній.
- Станом на ранок 11 травня бої за населені пункти Харківської області, які розташовані у "сірій зоні" прикордоння, тривають.
Читайте також: Харківщина під масовими обстрілами. Reuters: Росія хотіла просунутися на 10 км