Зеленський: Додаємо більше наших сил на Харківщину. Розуміємо плани ворога

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна залучає на Харківський напрямок більше сил та засобів для боротьби з російськими окупантами. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", – заявив він.

За словами Зеленського, Україна розуміє обсяги сил окупантів та їхні задуми. Сили оборони захищають позиції.

Крім того, президент провів наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України", – наголосив він.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній.

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