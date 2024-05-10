Зеленський: Додаємо більше наших сил на Харківщину. Розуміємо плани ворога
Україна залучає на Харківський напрямок більше сил та засобів для боротьби з російськими окупантами. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", – заявив він.
За словами Зеленського, Україна розуміє обсяги сил окупантів та їхні задуми. Сили оборони захищають позиції.
Крім того, президент провів наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.
"Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України", – наголосив він.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.
- Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.
- Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній.
Читайте також: Офіцер Селезньов про Харківський напрямок: РФ хоче створити "буферну зону", пре масштабно