Офіцер Селезньов про Харківський напрямок: РФ хоче створити "буферну зону", пре масштабно

Фото: Генштаб ЗСУ

Попри те, що російська окупаційна армія має неповний комплект сил та засобів, вона намагається створити так звану "санітарну зону" і відтіснити українські підрозділи далі від кордонів. Про це LIGA.net заявив колишній спікер Генштабу, офіцер Збройних Сил України Владислав Селезньов, коментуючи активізацію наступальних дій ворога на Харківському напрямку.

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"Ворог намагається створити так звану "санітарну зону" і, відповідно, відтіснити якомога далі наші підрозділи від кордонів України з РФ. Вони пруть, пруть масштабно. Перший етап був такий: за авіаційної та артилерійської підтримки росіяни вдерлися на наше прикордоння, яке було "сірою зоною". Ворог просунувся вперед, і зараз, згідно з моніторинговими каналами, навалюють і нашим і наші", – розповів він.

Селезньов нагадав, що минулої доби 21 населений пункт потрапив під обстріл ворожої артилерії та авіації. Це вказує на те, що окупанти проводять артилерійську підготовку на двох плацдармах: неподалік Вовчанська та ще в чотирьох населених пунктах західніше від нього.

"Тобто ворог промацує нашу оборону, шукає слабкі місця, щоб зрозуміти, де атакувати. З позитивного — нещодавно Сили оборони отримали партію артснарядів, і не тільки на цій, але й на інших ділянках ворог отримує "по горіхах", – заявив ексспікер Генштабу.

Селезньов переконаний, що росіяни намагаються максимально розтягнути стратегічні резерви української армії.

"Вони синхронізовано пруть в районі Старомайорського, Роботиного на Запорізькому напрямку і відповідно на півночі Харківської області. До того ж ситуація достатньо динамічна в районі Синьківки — там так само ворог активно суне вперед", – заявив військовий.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Президент Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній.

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