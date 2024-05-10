РФ намагається прорвати оборону і зайти в тил ЗСУ у Серебрянському лісі – речник Сил оборони
Росія намагається прорвати лінію оборони та покращити своє становище на Лиманському напрямку, вдаючись до десятків штурмів, але безуспішно. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він зазначив, що протягом останніх кількох днів відбувається від 10 до 20 штурмів російської піхоти щодоби.
"Задача окупантів – зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське задля того, щоб далі вийти в район Лиману. Однак успіху ці спроби не мають", – запевнив речник ЗСУ.
З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.
- 10 травня Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Зеленський підтвердив, що окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку.
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