РФ намагається прорвати оборону і зайти в тил ЗСУ у Серебрянському лісі – речник Сил оборони

Серебрянський ліс (Фото - загиблий 8 травня офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій" Денис Зелений)

Росія намагається прорвати лінію оборони та покращити своє становище на Лиманському напрямку, вдаючись до десятків штурмів, але безуспішно. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Він зазначив, що протягом останніх кількох днів відбувається від 10 до 20 штурмів російської піхоти щодоби.

"Задача окупантів – зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Ворог намагається прорвати лінію оборони українських захисників у районі населених пунктів Терни та Невське задля того, щоб далі вийти в район Лиману. Однак успіху ці спроби не мають", – запевнив речник ЗСУ.

Терни і Невське на карті DeepState

ДОВІДКА. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. До фауни заказника налажали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Зі ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також тут були занесені до Червоної книги України види рослин.



З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.

10 травня Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Зеленський підтвердив, що окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку.

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