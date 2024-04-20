Спалені дерева, вирви і цвинтар техніки: як зараз виглядає Серебрянський ліс – відео

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, як зараз виглядає Серебрянський ліс, де вже тривалий час точаться запеклі бої.

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Кадри зняв військовий-піхотинець бригади "Буревій" Національної гвардії.

На відео – спалені і повалені дерева, вирви від ударів і знищена техніка.

ДОВІДКА. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. Фауна заказника включала рідкісних квакшу звичайну і веретільницю ламку, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Зі ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також тут були занесені до Червоної книги України види рослин.



З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.

Мапа – DeepState

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 458 580 військовослужбовців, 7213 танків, 11 678 артсистем та тисячі одиниць іншої військової техніки.

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