Літак, 750 військових та вісім танків: Генштаб розповів, чого недорахувався ворог за минулу добу

Ту-22М3. Ілюстративне зображення (Фото: ресурс окупантів)

На ранок 20 квітня загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 458 580 військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 750 військових.

З техніки армія Росії втратила:

→ танків — 7213 (+8),

→ бойових броньованих машин — 13 873 (+21),

→ артилерійських систем — 11 678 (+20),

→ РСЗВ — 1046 (+0),

→ засобів ППО — 763 (+1),

→ літаків — 348 (+1),

→ гелікоптерів — 325 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9341 (+30),

→ крилатих ракет — 2109 (+13),

→ кораблів/катерів — 26 (+0),

→ підводних човнів — 1 (+0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн — 15 717 (+46),

→ спеціальної техніки — 1918 (+3).

19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

у Силах безпеки й оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200. Представник ГУР Юсов заявив, що для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим.

Начальник ГУР Буданов розповів, що Сили оборони уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 на відстані 308 кілометрів, до цього тиждень вичікували, коли він вийде на потрібний рубіж.

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