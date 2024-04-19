Для Росії виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням – ГУР
Для Росії виготовлення нових бомбардувальників Ту-22М3 є фактично неможливим. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Росіяни намагаються підтримувати виробництво ракетного озброєння. Але питання не в кількості ракет зараз. Питання саме у носіях і відстані, з якої завдається ураження", — зазначив представник ГУР.
Юсов зазначив, що збиття Ту-22М3 є й певним тиском на пілотів бомбардувальників, оскільки вони тепер не почуватимуть себе в безпеці навіть у 300-кілометровій зоні.
"І що ще важливо для нас: виготовлення нових бортів для ворога — це сьогодні фактично неможливе завдання. Зрозуміло, що сьогодні у Кремлі траур і для цього є всі підстави", — підкреслив він.
Юсов наголосив: в межах війни проти України відбувається фактично демілітаризація Росії, зокрема стратегічної авіації.
"Раніше це відбувалося внаслідок інших операцій, сьогодні вперше у повітрі, під час виконання бойового завдання", — вказав представник ГУР.
Водночас речник запевнив, що сьогоднішня операція не остання і це ще не все, що заплановано.
"Сили оборони України й далі "дивуватимуть" в хорошому сенсі для нас противника. І результати так само будуть", – додав він.
- 19 квітня Головне управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
- Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки і оборони розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.
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