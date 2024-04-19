Зенітники та ГУР вперше збили Ту-22М3: у Сухопутних військах показали кадри – відео
19 квітня Сили оборони України знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України. Відео падіння літака оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.
"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", – заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, цей бомбардувальник є носієм ракет Х-22, якими росіяни б'ють по українських містах.
"Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", – йдеться в повідомленні Сухопутних військ.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
- 17 квітня ГУР атакувало завод у Татарстані, на якому виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М.
- Того самого дня безпілотники ГУР атакували загоризонтний радіолокатор у російській Мордовії.
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