Зенітники та ГУР вперше збили Ту-22М3: у Сухопутних військах показали кадри – відео

Російський бомбардувальник (Фото: ресурс окупантів)

19 квітня Сили оборони України знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України. Відео падіння літака оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", – заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, цей бомбардувальник є носієм ракет Х-22, якими росіяни б'ють по українських містах.

"Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили", – йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

Вранці губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Володимиров повідомив, що на території Красногвардійського округу в полі впав військовий літак. За його словами, льотчики катапультувалися.

У Міністерстві оборони держави-агресора заявили, що аварії зазнав Ту-22М3. Літак нібито впав після "виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".

Міноборони РФ стверджує, що боєкомплекту на борту нібито не було, а літак упав у безлюдній місцевості.