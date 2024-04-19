Бомбардувальник Ту-22М3 та ще 29 цілей: Повітряні сили поділилися нічними втратами Росії

У ніч проти 19 квітня в результаті протиповітряного бою знищено 29 ворожих повітряних цілей

Ту-22М в Росії. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 19 квітня російська армія завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними дронами. Повітряні сили зуміли знищити 15 ракет, 14 безпілотників та вперше українські зенітники разом із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

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За даними Олещука, вперше зенітні ракетні підрозділи ПС у взаємодії з розвідкою знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носія крилатих ракет Х-22. А також вперше українським Повітряним силам вдалося збити дві такі ракети під час нічної російської атаки.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

→ дві крилаті ракети Х-101/Х-555;

→ 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

→ 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

→ дві крилаті ракети Х-22.

Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

→ дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

→ 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";

→ 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

→ дві крилаті ракети "Іскандер-К";

→ шість крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа в п’ятиповерхівці.

Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 15 цивільних отримали поранення.

Росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах Укрзалізниці в Дніпрі та області: робота залізничного вокзалу в Дніпрі призупинена, поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують.

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