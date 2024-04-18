Росія атакувала Дніпро балістикою: поранені двоє людей, виникли пожежі

Дніпро (Фото: Depositphotos)

У Дніпрі вранці 18 квітня пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у обласному центрі. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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10:18. У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

10:19. Повітряні сили заявили про загрозу балістики зі сходу.

10:21. У Дніпрі пролунав вибух.

ДОПОВНЕНО о 10:53. У місті пролунав ще один вибух, заявив співрозмовник LIGA.net. Цього разу, за його словами, гучніше.

10:59. У Дніпрі прогримів повторний вибух.

ДОПОВНЕНО о 12:22. "Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є кілька займань", - написав очільник ОВА Сергій Лисак.

17 квітня 2024 року російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

Національна поліція повідомляла, що внаслідок атаки загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Станом на 09:00 18 квітня відомо про 18 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

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