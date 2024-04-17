Росія тричі вдарила по Чернігову, є загиблі та поранені: подробиці від міської влади

Чернігів. Ілюстративне зображення (Фото: LIGA.net / Валентина Поліщук)

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста. Є жертви та багато поранених. Про це повідомляють очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.

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"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, багато поранених. Зараз працюють рятувальники, наші медики. Надають всю необхідну допомогу", – повідомив Чаус.

За його словами, вже створено штаб допомоги постраждалим.

За словами Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

"Лікарні працюють в посиленому режимі й вже приймають перших постраждалих", – констатував він.

Близько 10:00 стало відомо про чотирьох загиблих.

"На жаль, на цей час інформація підтверджена щодо чотирьох загиблих. З того, що я бачу, цифра може бути більше, на жаль. Тому що багато ще недосліджених об'єктів. Є травмовані, які звертаються до міських лікарень", – зазначив він.

Ломако повідомив, що найбільше в лікарні п'ять повідомлень про травмованих.

За словами Ломаки, о 09:03 три вибухи пролунали в місті, зокрема у густонаселеному районі.

"Пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури. Це 8-поверхова будівля. Візуально зруйновані елементи стін з шести поверхів – з третього по шостий, і прибудови до неї", – зазначив він.

Крім того, за його інформацією, пошкоджені будівлі, які розташовані поряд, – пошкоджено багато автомобілів в цьому районі.

Ломако повідомив, що у цьому густонаселеному районі — соціальна міська інфраструктура, а також було багато транспорту в цей час.

13 квітня росіяни прицільно обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівщини – вбили людину.

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