Росіяни прицільно обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівщини – вбили людину
Російські окупанти розстріляли цивільне авто у прикордонні – загинула людина, повідомив голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус.
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"Російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району", – написав він.
Загинув чоловік, який віз продовольство населенню, зауважив Чаус.
Нацполіція опублікувала подробиці: окупанти прицільно обстріляли цивільну автівку мешканця Новгород-Сіверського.
Унаслідок обстрілу машина загорілася, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень, повідомляють правоохоронці.
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